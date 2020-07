Atalanta come Real Madrid e Bayern: "Lo scudetto è nelle mani della Juve", ma i numeri dicono altro

09 luglio 2020 a

a

a

L’Atalanta come il Real Madrid e il Bayern Monaco: sono queste le tre squadre che hanno vinto tutte le partite da quando il calcio è ripartito dopo lo stop forzato dal coronavirus. In totale sono nove le vittorie consecutive degli uomini di Gian Piero Gasperini, che si sono assicurati la qualificazione in Champions League e stanno provando a spingersi oltre. Addirittura c’è chi sussurra la parola scudetto: quando mancano otto giornate alla conclusione della Serie A, i bergamaschi sono terzi a -9 dalla Juventus, ma sabato ci sarà lo scontro diretto. Un’eventuale vittoria della Dea potrebbe aprire scenari clamorosi per il finale di stagione, anche perché Lazio e Inter hanno ricominciato decisamente peggio di come hanno lasciato, mostrando di non poter tenere il passo della Juve che pure, prima del rocambolesco ko con il Milan, non aveva sbagliato in campionato. “Lo scudetto è nelle mani della Juve, qualsiasi risultato otterremo contro di loro”, ha dichiarato Gasperini, che non vuole caricare di eccessive pressioni i suoi ragazzi. “Noi pensiamo a prenderci la Champions e poi a stare davanti all’Inter e alla Lazio. Facciamo corsa su noi stessi - ha aggiunto l’allenatore dell’Atalanta - poi vedremo cosa verrà”.

L'Atalanta tira dritto e scavalca l'Inter nella nona vittoria consecutiva. Ripresa invece per la Roma che rialza la testa con il Parma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.