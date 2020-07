Massimiliano Allegri, da Torino una clamorosa indiscrezione: "Tutto già deciso", colpo di scena

10 luglio 2020 a

Suning avrebbe deciso: addio ad Antonio Conte dopo una sola stagione. L'obiettivo sarebbe portare all’Inter l'ex tecnico della Juventus (e del Milan) Massimiliano Allegri, rimasto a casa da un anno per sua volontà. Il condizionale è d’obbligo: l’indiscrezione clamorosa arriva da Luca Momblano, giornalista di Telelombardia e Top Calcio24, secondo cui il presidente nerazzurro Zhang avrebbe deciso il cambio prima della rimonta subita dall'Inter a Verona, capace di impattare sul 2-2 grazie al gol di Veloso a pochi minuti dal termine. Con l’Inter a -10 dalla Juve e superata dall’Atalanta al terzo posto, lo stesso Conte ha ammesso nel dopopartita che a fine stagione lui e il club dovranno valutare il da farsi.

Più facile, in realtà, che il mister pugliese voglia pungolare Suning a nuovi investimenti per alzare l'asticella e anche un "interologo" come Fabrizio Biasin, firma di Libero, esclude categoricamente il ribaltone: "Conte non andrà via. Il progetto è a lunga scadenza, direi almeno 2/3 anni, inoltre è ben pagato e non credo rinuncerà a questo ingaggio. Il termine fallimento è esagerato, aspettiamo fine stagione. L’Inter ha ancora un campionato da onorare e un’Europa League da giocare. Ho sempre apprezzato il lento processo di crescita".

