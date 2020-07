Luis Muriel, misterioso incidente in piscina: ricoverato in ospedale, salta il derby Atalanta-Brescia

14 luglio 2020 a

Proprio a poche ore dal derby lombardo tra Atalanta e Brescia, arriva la notizia dell’infortunio di Luis Muriel. L’attaccante colombiano è caduto in maniera accidentale e ha subito un trauma cranico con ferita lacero-contusa: immediato il ricovero in una clinica di Bergamo, dove è stato sottoposto ad una Tac che ha dato esito negativo. Sicuramente Muriel non prenderà parte alla partita in programma stasera alle 21.45: il colombiano, autore di 17 gol finora in questa stagione, rimarrà sotto osservazione. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime indiscrezioni l’attaccante dell’Atalanta sarebbe scivolato a bordo piscina e avrebbe sbattuto la testa.

