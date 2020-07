Milan, 24 milioni di euro per Suso: Siviglia in Champions League, i rossoneri incassano

14 luglio 2020 a

Che colpaccio, per il Milan. Tutto merito della Real Sociedad, che ha battuto in Liga il Villareal. E che c'entrano i rossoneri? Presto detto: in virtù di questo risultato il Siviglia è matematicamente qualificato in Champions League e così scatta l'obbligo di riscatto per Jesus Suso da parte del club andaluso, che verserà al Milan la bellezza di 21 milioni di euro più un bonus di circa 3 milioni, per un totale di 24 milioni. Ossigeno puro per le casse del club, che ottiene una plusvalenza quasi totale. Con questi soldi, il Milan potrà coprire - si ipotizza - l'intero acquisto di Szoboszlai, la cui clausola rescissoria è fissata a 25 milioni e che è in cima agli obiettivi del prossimo e imminente calciomercato.

