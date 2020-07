Inter, 4 gol alla Spal e secondo posto: -6 dalla Juve, sogno scudetto ancora vivo

16 luglio 2020 a

L'Inter travolge 4-0 la Spal al Mazza. Un poker per balzare al secondo posto e tentare di riaprire una partita per il titolo che sembra già chiusa. Nel saliscendi di questo campionato post Covid-19, i nerazzurri di Antonio Conte prendono di nuovo l'ascensore: porta inviolata e continuità al successo in rimonta con il Torino. A Ferrara apre le marcature Candreva al 37', e nella ripresa arrotondano Biraghi (55'), Sanchez (60') e Gagliardini (74'). Scavalcata l'Atalanta a meno sei da una Juventus che ultimamente procede al rallentatore. La rimonta è complicata e ai limiti della fantascienza, ma in caso di vittoria domenica all'Olimpico contro la Roma la banda di Conte si porterebbe a portata di tiro (-3) dalla Vecchia Signora, impegnata lunedì nel big match contro la Lazio. Sognare è lecito, anche se il rischio è quello di guardarsi indietro e nutrire rimpianti per i punti persi contro Bologna, Sassuolo e Verona.

