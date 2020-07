Duvan Zapata, l'Atalanta lo valuta 60 milioni. "Nessun problema": ipotesi clamorosa, chi lo vuole a tutti i costi

20 luglio 2020 a

Potrebbe essere Duvan Zapata l'uomo dell'estate per il calcio italiano. Il bomber colombiano dell'Atalanta è valutato 60 milioni di euro ma secondo radiomercato la Juventus sarebbe disposta a scommettere su di lui come nuovo partner d'attacco di Cristiano Ronaldo. Potentissimo, intelligente, bravo di piedi e con la testa, goleador e uomo squadra, a Bergamo ha trovato la sua consacrazione. Di fronte a 46 gol e 11 assist in 76 gare, la quotazione non può che essere astronomica, soprattutto considerando la congiuntura economica post-coronavirus e il fatto ce la Dea non ha alcuna necessità di vendere i propri gioielli.

C'è poi un altro dettaglio da considerare: se davvero Agnelli, Paratici e Nedved punteranno tutto su Zapata, potrebbe essere un indiretto segnale di siluramento per il tecnico Maurizio Sarri, che lasciò partire senza problemi il colombiano quando sedeva in panchina al Napoli e che per il ruolo di centravanti predilige altri tipi di giocatori. Un caso?

