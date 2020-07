Serie A, De Ligt illude la Juve, ma Nestorovski e Fofana rimandano la festa-scudetto: ko dei bianconeri per 2-1

23 luglio 2020 a

La Juventus fallisce il primo match-point scudetto, l'Udinese si avvicina sempre di più alla salvezza. L'incredibile 2-1 della Dacia Arena è firmato da De Ligt (quarto gol stagionale), e poi da Nestorovski e Fofana (in pieno recupero) che rimandano la festa bianconera per il nono titolo consecutivo di Campioni d'Italia. Alla squadra di Sarri basterà comunque vincere contro la Sampdoria domenica sera all'Allianz Stadium per conquistare lo scudetto numero 36.

In teoria la Juventus potrebbe diventare campione d'Italia anche sabato sera, senza giocare, se l'Atalanta perderà con il Milan e l'Inter non batterà il Genoa. Bianconeri deludenti, in difficoltà di fronte alla fisicità di una Udinese che ha lottato fino alla fine per portare a casa tre punti fondamentali per la salvezza. I friulani di Gotti (ex vice di Sarri al Chelsea, ndr) salgono a quota 39 punti a + 7 sul Lecce a tre turni dalla fine. Prima della partita, lo speaker della Dacia Arena ha rivolto un saluto commosso a a Stefano Borghes, il bambino morto ieri cadendo in un pozzo a Gorizia.

