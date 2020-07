Vincenzo Spadafora adesso corre: "Serie A, stadi aperti al pubblico a settembre". Ecco con che precauzioni

24 luglio 2020 a

"A settembre tifosi di nuovo allo stadio": lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Il ministro ha anche sottolineato che ciò avverrà "nel rispetto delle necessarie precauzione se la curva epidemiologica ce lo consentirà". Entrando nel dettaglio, per Spadafora la riapertura ai tifosi avverrà "ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio". Una prima apertura del ministro grillino, sempre scettico prima sul ritorno del calcio giocato e poi sulla possibilità giocare a "porte aperte".

"Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre". Spadafora, il calcio supera il coronavirus?

Spadafora ha parlato anche della riforma dello sport. “Il mio auspicio è di portare la riforma all’ultimo Consiglio dei ministri. La cosa più importante riguarderà sicuramente i lavoratori sportivi, cioè la possibilità che tutti coloro che lavorano nel modo dello sport abbiano tutele, ma poi abbiamo una migliore definizione della governance tra Coni, sport e salute e tutte ulteriori nuove norme che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche"., ha concluso il ministro.

