Marc Marquez, tentativo folle e disperato: all'ultimo si arrende, niente qualifiche

E alla fine, all'ultimo secondo, Marc Marquez ai arrende. Era un tentativo disperato, il suo. E infatti è fallito. Lo spagnolo della Honda, ad appena quattro giorni dall'operazione all'omero del braccio destro, non ha preso parte alle qualifiche del Gran Premio di Andalusia classe MotoGp. Il campione del mondo in carica, dopo aver ricevuto l'ok dei medici, aveva testato le sue condizioni scendendo in pista per la terza e la quarta sessione di prove libere. Quindi, dopo un solo giro nella Q1, la decisione di rientrare ai box. La Honda ha confermato, via Twitter, che Marquez non avrebbe proseguito. Troppo dolore. Troppo alto il rischio. Il campione del mondo ci proverà la prossima volta.

