Serie A, l'Inter ritrova Lautaro e il secondo posto: battuto il Napoli 2-0

L'Atalanta chiama, l'Inter risponde. I nerazzurri di Antonio Conte superano il Napoli per 2-0 a San Siro e si riprendono il secondo posto a scapito degli uomini di Gasperini. Con l'Inter avanti di un punto, le due squadre si affronteranno sabato prossimo a Bergamo in un autentico spareggio che vale circa 15 milioni di euro in chiave Champions. Un gol per tempo: D'Ambrosio sblocca il risultato nella prima frazione, il raddoppio di Lautaro Martinez nella ripresa.

Per il 'Toro' gol numero 14 in Serie A, l'argentino si lascia andare a una esultanza rabbiosa rivolta a chi ha messo in dubbio la sua concentrazione viste le voci che arrivano da Barcellona. Un risultato che penalizza troppo il Napoli, ormai con la testa al Barcellona e incapace di concretizzare le tante occasioni create. Molto bene Insigne e Zielinski, male Milik al posto dello squalificato Mertens.

