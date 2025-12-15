Milan-Sassuolo, perché il Var è rimasto muto sul gol annullato

Il Milan ha visto sfumare una vittoria che sembrava ormai in cassaforte, complici episodi arbitrali che hanno segnato il pari contro il Sassuolo. I rossoneri erano trascinati dal giovane Davide Bartesaghi, autore della sua prima doppietta in carriera, ma la gioia è durata poco. Nel finale, i neroverdi hanno trovato la forza di pareggiare sul 2-2, sfruttando alcuni momenti chiave che hanno generato polemiche immediate.

Il gol del possibile tris rossonero, firmato da Christian Pulisic, è stato annullato dall’arbitro Valerio Crezzini per un contatto con Ruben Loftus Cheek su Fali Candé giudicato irregolare. L’episodio ha fatto discutere, anche perché il Var non ha richiamato l’arbitro al monitor, come previsto dal protocollo. L’ex arbitro Marelli ha commentato in diretta su Dazn: "L’arbitro fa finire l’azione e poi fischia, una scelta di campo con il VAR che non può richiamarlo. Ma restano molti dubbi e a mio parere non doveva essere annullato il gol".