Antonio Conte: "Leo Messi all'Inter? Più facile spostare il Duomo"

29 luglio 2020 a

No, Antonio Conte non sembra nutrire fiducia circa il fatto che Leo Messi arrivi all'Inter, nemmeno dopo lo spot di Suning (in Cina) con tanto di figura della Pulce. Il mister esprime il suo scetticismo dopo la convincente vittoria sul Napoli: "È più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Intera", afferma ironico. Poi, come al solito, Conte passa all'attacco e alla polemica: "Capisco che attaccare me porti pubblicità, però mi dispiace perché sento dire a volte delle cose sul lavoro che offendono la professionalità di una persona che ci mette tantissimo con passione. Mi ha dato fastidio". E ancora: "Cerco sempre di essere un acceleratore nelle situazioni che mi chiamano. A volte ci riesco a volte meno, ma quando si raccontano cose ad arte per attaccare la mia persona dà fastidio e non mi è piaciuto", ha concluso.

