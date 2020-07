Massimo Giletti, festeggia il nono scudetto della Juventus: "Non  è il più entusiasmante"

29 luglio 2020 a

Massimo Giletti ha commentato la vittoria dello scudetto della Juventus definito non il più entusiasmante di questi nove anni consecutivi. Uno scudetto che per Giletti è “zoppo”, rivela in una intervista alla Gazzetta Dello Sport: “Ci sono state diverse polemiche e critiche, come se a questa Juventus mancasse qualcosa o come se i bianconeri dovessero ambire ad una perfezione assoluta. Ma è una cosa oggettivamente difficile. La gente da Sarri si aspettava un gioco come al Napoli. Nella Juventus però ci sono tanti campioni: difficile creare una manovra articolata. Mi spiace definire zoppo questo scudetto, ma credo sia inevitabile”.

Gilletti ha poi preso in esamina proprio la stella bianconera, Cristiano Ronaldo, "è sia la fortuna che il problema di questa Juventus. Una presenza che impone scelte, a cui Sarri da allenatore deve necessariamente adeguarsi, deve muovere tutti intorno a lui: è come spostare un paese per far passare Cristo. Così è davvero complicato ricercare quel “sarrismo” che i tifosi chiedono”. ha concluso.

