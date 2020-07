Formula, prima giornata di prove libere a Silvestone: guida il canadese Stroll della Racing Point.

31 luglio 2020 a

Lance Stroll con la Racing Point è in testa alla lista dei tempi della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna che si corre domenica a Silverstone. Il canadese ha corso in 1’27”274 ha preceduto per 90 millesimi dalla Red Bull di Alexander Albon. Terzo tempo Vallteri Bottas e quinto per Lewis Hamilton: i due della Mercedes non hanno forzato per il giro veloce, ma hanno mostrato un gran passo gara e quindi domani, per la lotta alla pole, non è il caso di guardare la prestazione di oggi.

Sergio Perez positivo al coronavirus: messo in quarantena non correrà il gran premio di Silverstone

La Ferrari ha chiuso la giornata col quarto tempo di Charles Leclerc, staccato di poco meno di tre decimi da Stroll e davanti a Hamilton. Vettel è riuscito a girare, dopo il problema all’intercooler che al mattino lo ha costretto ai box senza nemmeno un giro cronometrato. Per il tedesco, comunque, giornata non semplice perché a metà sessione i meccanici gli hanno sostituito la pedaliera e in pista Seb è spesso andato largo alla ricerca del miglior assetto, a conferma che la SF1000 non è ancora ben bilanciata.

