Equitazione in tv versione reality: arriva su Sky Campus Life Experience

01 agosto 2020 a

a

a

Si chiuderanno a Roma, a metà agosto, i casting di Campus Life Experience 2, nuovo programma TV, mix tra reality e talent show incentrato sul mondo equestre. Raccolte le candidature in Puglia e in Umbria, sarà l’Antica Scuderia (Malagrotta) di Ilaria Freddara e Massimo Giannini a mettere il sigillo sulla selezione di dieci giovani che, con i loro cavalli, vivranno una full immersion equestre in Toscana, senza cellulare e sotto la guida di tecnici di alto profilo.

Entusiasta Ilaria Freddara, presidente dell’Antica Scuderia: “Credo molto nel valore dello sport, in particolare nell’amico “educatore” cavallo. Io e Massimo abbiamo voluto ospitare i casting di Campus Life Experience perché ne condividiamo gli obiettivi, in particolare, quello di stimolare e rafforzare nei giovani il concetto di fair play e di team building”. La prima edizione si prepara alla messa in onda su Sky a fine agosto. La seconda edizione farà ciak il 7 settembre presso il circolo ippico Il Cavaliere (Fucecchio). Il format, grazie al suo contenuto educational, ha ricevuto il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.