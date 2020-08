Gp Gran Bretagna, pole di Hamilton e poi Bottas. Leclerc quarto, sprofonda Vettel: decimo a più di due secondi

01 agosto 2020 a

a

a

Sempre lui. Sempre Lewis Hamilton in pole position: il campione del mondo si conferma anche nel Gran Premio di casa, quello di Gran Bretagna. Hamilton conquista la pole numero 91 in carriera e stabilisce il nuovo miglior crono della pista con 1'24''303. Secondo tempo per Bottas, terzo Verstappen che in seconda fila sarà affiancato dalla SF1000 di Charles Leclerc - autore di un'ottima prestazione - che però è a rischio penalità. Sebastian Vettel, dopo le libere da dimenticare, partirà dalla decima posizione. Per Hamilton è la settima pole in carriera a Silverstone. Settimo tempo per il futuro ferrarista Carlos Sainz. Inquietante, per inciso, il ritardo beccato da Vettel: oltre due secondi in più rispetto a Hamilton nel giro lanciato.

"Solo il tempo darà delle risposte". Zitti tutti, parla Vettel: una cannonata contro Leclerc?

A Silvestone nelle prime prove libere i grandi si nascondono: primo Stroll con la Racing Point. Leclerc 4°

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.