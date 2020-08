Inter 2°, battuta l'Atalanta. Juve ko con la Roma, Napoli spazza-Lazio. Milan, altri tre punti

01 agosto 2020 a

Secondo posto in Serie A per l'Inter di Antonio Conte, che strappa tre punti a Bergamo contro l'Atalanta nell'ultima giornata. Grande partita per i nerazzurri, che vincono con le reti di D'Ambrosio al primo minuto e Young al 20esimo. Quarta piazza per la Lazio, spazzata via dal Napoli al San Paolo: finisce 3-1 per i padroni di casa. Reti di Ruiz, Insigne e Politano per i partenopei, Immobile per i biancocelesti (che pareggia il record di Higuain di 36 gol in stagione). Quindi la Juventus, che con formazione rimaneggiata e la testa alla Champions League perde in casa con la Roma: Higuain per i bianconeri, Kalinic e doppietta di Perotti per i giallorossi. Infine il Milan, sempre più bello e convincente: vittoria per 3-0 in casa sul Cagliari (autogol di Klavan, Ibrahimovic, Castillejo).

