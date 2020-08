Milan, non solo Milenkovic: bomba di calciomercato, dalla Fiorentina anche Federico Chiesa?

05 agosto 2020 a

Stando alle voci che giungono da radiomercato, sull’asse Milano-Firenze potrebbero vedere la luce alcuni affari piuttosto interessanti. Soprattutto per il club rossonero, che ha deciso di ripartire da Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic senza però rinunciare al tentativo di rinforzare la rosa. Nelle ultime ore hanno preso quota i nomi di Nikola Milenkovic per la difesa e Federico Chiesa per l’attacco: i due non costano poco, ma il Milan è pronto a giocarsi le sue carte, sapendo che alcune di essere potrebbero ammaliare la Fiorentina. Quest’ultima ha diritto al 50% della cifra che l’Eintracht incasserà dai rossoneri per il riscatto di Ante Rebic, uno dei migliori nella seconda parte di stagione. Inoltre ai Viola non dispiacerebbe mettere le mani su Lucas Paquetà, che è finito ai margini del Milan sia con Giampaolo che con Pioli. Il 22enne brasiliano è ritenuto sacrificabile e potrebbe essere un’ottima pedina per far abbassare il prezzo del duo Milenkovic-Chiesa, con il quale i rossoneri puntano ad alzare la qualità sia della difesa che dell’attacco.

Zlatan Ibrahimovic-Milan, fumata bianca vicina: i dettagli del rinnovo, quanti milioni vuole lo svedese

