Roma, nessuna offerta dal gruppo del Kuwait: Pallotta ha fretta, si chiude con Friedkin?

05 agosto 2020

a

a

Salvo ulteriori colpi di scena, la Roma sarà di Dan Friedkin. Stando alle indiscrezioni di Aljarida, la cordata guidata da Al Baker non è stata in grado di trovare un accordo per acquistare immediatamente il club giallorosso. D’altronde James Pallotta e soci hanno fretta di chiudere: tra scadenze imminenti, iscrizione al prossimo campionato e aumento di capitale da fare, l’americano avrebbe concesso soltanto 24 ore al gruppo del Kuwait per presentare un’offerta adeguata, ovvero superiore a quella di Friedkin. Il quale a questo punto sembra correre da solo: stavolta l’acquisto ufficiale e definitivo della Roma si dovrebbe concretizzare. Anche perché la sua offerta da 490 milioni alla fine dei giochi è quella più concreta: in particolare Ryan, il figlio di Dan Friedkin, sembra essere impaziente di chiudere l’accordo e di trasferirsi a Roma per mettersi a lavoro.

