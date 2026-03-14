Verissimo, Camila Giorgi incinta: maschio o femmina? La scoperta in tv

“Ancora non abbiamo pensato al nome”, ha ammesso l’ex campionessa, sottolineando però la sua grande gioia: “Sin dall’inizio avevo detto che mi sarebbe piaciuto un mini-lui“. “È stato un sogno, da tantissimi anni volevo diventare mamma. La carriera ti porta a tanti anni di allenamento, è tutto molto inquadrato. Quando ho conosciuto lui è cambiato tutto “, ha detto durante l’intervista. I due si conoscevano da tempo ma in maniera superficiale, dal momento che entrambi frequentavano l’ambiente del tennis, lui come allenatore e lei come atleta.

“Lo conosco da tanti anni. Quando ero in studio all’Isola dei Famosi è venuto a trovarmi - ha raccontato la Giorgi -. Eravamo più conoscenti che amici. Poi siamo stati qualche giorno insieme e da lì non ci siamo più separati. È da nove mesi che stiamo insieme, fin dai primi giorni ho capito che c’era qualcosa di speciale“. Sulla proposta di matrimonio, invece, ha detto: “Dopo tre mesi mi ha fatto la proposta. Eravamo a fare il nostro primo trekking a Palma di Maiorca. Arrivati in cima gli dico ‘Questo è il perfetto compromesso tra noi due, il mare e la montagna’ e lui ha chiesto ‘Mi vuoi sposare?’“.