Napoli-Lecce, Banda si accascia all'improvviso: malore e paura in campo

Paura durante Napoli-Lecce al Maradona: sul finire del match, anticipo della 29esima giornata di Serie A, l'attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato al suolo all'improvviso, colto da un malore intorno al 90'. Sarebbe finito a terra davanti alla panchina del Napoli facendo capire di aver perso i sensi. Uno dei primi ad accorgersi del malore del calciatore è stato il tecnico azzurro Antonio Conte. Immediati i soccorsi in campo dello staff medico salentino e dello staff del Napoli. Silenzio assoluto dello stadio, atterrito dall'episodio.

Per fortuna, poi, dopo qualche minuto il giocatore ha ripreso conoscenza ed è stato accompagnato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico. Appena uscito dal rettangolo di gioco, Banda è salito in ambulanza. A margine del fischio finale, lo staff medico del Lecce ha informato sulle condizioni fisiche di Banda facendo sapere che è uscito dal campo per un malore, 40 secondi dopo aver subito un colpo allo sterno. L'attaccante, in ogni caso, sarebbe in buone condizioni e, contrariamente alle prime impressioni, non sarà trasportato in ospedale. Il match è poi ripreso e finito per 2-1 in favore della squadra di Conte: al gol iniziale di Siebert hanno risposto prima Hojlund e poi Politano.