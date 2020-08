Milan, Zvonimir Boban: "Maldini? Deve restare. Ibrahimovic? Un genio". E su Pioli...

07 agosto 2020 a

Tempo dopo essersene andato via sbattendo la porta dal Milan, torna a parlare Zvonimir Boban. Lo fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove conferma: "Rifarei tutto". Dunque, su Paolo Maldini: "Deve restare. Ha dimostrato competenza. Ci siamo divertiti troppo poco tempo, ma c'est la vie". Quindi Zlatan Ibrahimovic, che proprio Zorro e Maldini avevano inseguito a lungo: "Ibra è un genio, una forza della natura e fa ancora la differenza - premette -. La sua importanza è evidente, con lui è cambiato tutto nella squadra a partire dalla crescita dei giovani. Basta vedere Rafael Leao, che è un talento straordinario, ma aveva bisogno di una guida e ha avuto la migliore possibile. Per tutto questo dobbiamo sempre ringraziare e rispettare Zlatan. E' fondamentale che rimanga almeno per un anno. Con lui avevamo un patto: se non fosse stato sufficientemente in forma avrebbe smesso da solo", rivela Boban. Su Stefano Pioli, riconfermato, il croato afferma: "È un'ottima persona e un ottimo allenatore. Ci siamo sentiti dopo la firma e mi ha fatto molto piacere. Ha fatto un lavoro di assoluto livello. E' bello vedere i progressi della squadra e anche i suoi", ha concluso Zvonimir Boban.

