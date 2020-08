Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus: è già alla Continassa, esonero di Sarri deciso una settimana fa?

08 agosto 2020 a

a

a

Clamoroso colpo di scena: Andrea Pirlo sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. L’indiscrezione è riportata da tutti i principali quotidiani sportivi e non sembrano esserci dubbi: Andrea Agnelli ha scelto l’ex centrocampista per sostituire Maurizio Sarri. Neanche 24 ore dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League, a Torino è andato in scena il più imprevedibile dei ribaltoni: Pirlo è arrivato in sede per firmare il contratto che gli consentirà di esordire con la panchina italiana più prestigiosa.

"Da quel no si intuiva tutto". Mughini, l'esonero di Sarri? Già scritto un anno fa da Cristiano Ronaldo

Una vero e proprio rischio, quello preso dal presidente Agnelli, che è intervenuto in prima persona sull’allenatore come non faceva dal 2011: allora arrivò Antonio Conte, la Juve si augura che la scelta sia altrettanto fortunata, anche se sa tanto di salto nel vuoto, dato che Pirlo non ha alcuna esperienza da tecnico. E non è detto che sia fenomenale come lo è stato da calciatore, ma di certo la sfida è affascinante. Tra l’altro viene da pensare che Agnelli stesse pensando a questa mossa già da un po’: soltanto una settimana fa Pirlo era stato ufficializzato in qualità di allenatore dell’Under 23, ma adesso si appresta a guidare direttamente la prima squadra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.