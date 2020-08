F1, Hamilton domina le qualifiche del Gp di Spagna: prima fila Mercedes, le due Ferrari "seppellite"

15 agosto 2020 a

In Formula 1 cambia il Gran Premio ma domina sempre Lewis Hamilton a affonda la Ferrari. Nelle qualifiche del Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale, l'inglese su Mercedes precede il compagno di squadra Valtteri Bottas e dunque domenica la prima fila sarà tutta tedesca. Dietro le Frecce nere, la Red Bull di Max Verstappen, poi le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll.



Malissimo, come al solito, la Ferrari, sempre più in crisi tecnica: sul circuito di Montemelo a Barcellona nono Charles Leclerc , addirittura undicesimo (e in sesta fila) Sebastian Vettel, eliminato in Q2 e praticamente incapace di controllare una vettura instabile in uscita dalle curve, come dimostrato dai video della sua camera-car. Anche questa volta, per la Rossa, non solo il podio ma persino la zona punti sarà una mezza impresa. Per la gara, difficile non prevedere un altro triono del pluricampione del mondo Hamilton, visto che Verstappen, il più vicino alle Mercedes, è finito addiritura a 7 decimi.

