Champions League, il Lione dopo la Juve fa fuori anche il Manchester City: 3-1 e semifinale. Guardiola choc (come il Barcellona)

16 agosto 2020 a

a

a

Dopo aver fatto fuori la Juventus, il Lione di Rudi Garcia vince 3-1 ed elimina anche il Manchester City e raggiunge clamorosamente la semifinale di Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco. I bavaresi, a questo punto, restano i grandi favoriti per la vittoria finale in un tabellone che vede tra le migliori 4 d'Europa anche l'altra grande sorpresa Red Bull Lipsia e il Psg, un po' opaco e fortunato (ma pur sempre con Neymar e Mbappe). Per Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, una grande delusione che lo accomuna peraltro alla sua ex squadra, il Barcellona, travolto 8-2 proprio dal Bayern.



Contro i francesi, la figuraccia non è di queste proporzioni ma certo si può parlare di flop. Il City gioca male e subisce la velocità del Lione (arrivato settimo in Ligue 1), che passa in vantaggio nel primo tempo con Cornet. Nella ripresa la reazione (non troppo convinta) degli inglesi che pareggiano con De Bruyne ma che poi crollano nell'ultima mezz'ora sotto i colpi del neo-entrato Dembelé (in mezzo, sul 2-1, un clamoroso errore a porta vuota di Sterling costa carissimo al City). Fa festa con merito Garcia, e in questa stagione stravolta dal coronavirus, non è detto che questa pazza Champions non riservi altri colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.