Lionel Messi, rinnovo col Barcellona impossibile: attenta Inter, chi vuole fregartelo nel 2021

16 agosto 2020

Al momento le possibilità che Leo Messi possa rinnovare con il Barcellona sono vicine allo zero. Lo scrive SportMediaset, secondo cui il fuoriclasse argentino non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021. L’umiliazione storica subita per mano del Bayern Monaco, che è passato in semifinale di Champions League grazie all’8-2 inflitto ai blaugrana, ha definitivamente incrinato il rapporto tra Messi e il club. Tra l’altro l’argentino aveva più volte manifestato il proprio nervosismo e la propria frustrazione per la situazione del Barça, che ha terminato la stagione con zero trofei e una scoppola che nessuno dimenticherà tanto preso. E quindi è plausibile che Messi sarà libero a partire da giugno dell’anno prossimo: l’Inter gli fa la corte da tempo e il fatto che la famiglia Messi abbiamo comprato delle case nella zona della sede dei nerazzurri è indicativo. Ma non mancano i top club pronti a iscriversi alla corsa per Leo: su tutti spicca il Manchester City di Guardiola, che secondo il Daily Mirror sarebbe in pole. Più complicata invece l’ipotesi di un addio immediato, anche se la possibilità che Bartomeu rimanga al potere e che venga scelto un allenatore diverso da Xavi (sponsorizzato da Messi e dallo spogliatoio) potrebbe spingere l’argentino a forzare la mano per un addio anticipato.

