Juventus, subito guai per Arthur: positivo all'alcol test dopo incidente, scatta la denuncia

17 agosto 2020 a

I guai in Spagna per Arthur non sembrano finrie: dopo il procedimento disciplinare aperto dal Barcellona per il mancato rientro dal Brasile per la ripresa degli allenamenti, il centorcampista neojuventino è stato trovato positivo all'alcol test dopo un piccolo incidente, è scattata la denuncia penale. Intorno alle quattro del mattino, Arthur è stato protagonista di un piccolo incidente a Palafrugell, comune catalano in provincia di Girona: la Ferrari che guidava ha colpito il marciapiede, è salita sopra di esso ed è finita contro un palo.

Nulla di grave, nessun ferito né danni significativi alla vettura. Una pattuglia della polizia di passaggio ha visto l'incidente, gli agenti si sono avvicinati e hanno sottoposto ad alcol test Arthur, risultato positivo: tasso di 0,55, con un limite consentito di 0,50, per il centrocampista questa mattina è scattata la denuncia penale.

