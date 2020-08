Antonio Mirante, il portiere della Roma è risultato positivo al coronavirus: "Spero di guarire presto"

19 agosto 2020 a

"Purtroppo sono risultato positivo al test del Covid-19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni". Così il portiere della Roma, Antonio Mirante, in una storia sul proprio account Instagram. Cresciuto con la Juventus, che dopo averlo schierato anche in Serie B lo ha poi cedutto a titolo definitivo. Sampdoria, Parma e Bologna i suoi club prima di dire di sì alla Roma, con cui ha disputato 20 partite in due stagioni.

Ora il club giallorosso e tutta la Serie A è in ansia Perché nel mondo è in aumento il numero dei contagi, ma anche perché i giocatori sono tutti andati in vacanza, e lo hanno fatto ovunque. Quindi tamponi a tappeto per tutti i tesserati e pure per lo spagnolo Pedro, appena sbarcato in Italia alla Roma, che dovrà rieffettuarlo avendo incontrato il portiere Mirante nei giorni scorsi: hanno lo stesso procuratore.

