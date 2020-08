Ibrahimovic e Diletta Leotta, spunta Helena Seger: la verità sulla crisi con Zlatan

Francesco Fredella 20 agosto 2020 a

Spunta la moglie di Zlatan Ibrahimovic. E il gossip si ferma. Anzi si spegne. In pratica, tra Diletta Leotta e Ibra non c’è nulla. Chi aveva parlato, senza prove, di presunto flirt ha fatto male i conti. Lui, calciatore di successo, è spostato da 20 anni con la bellissima modella che si chiama Helena Seger (da tempo lontana dalle scene, spesso in sordina). Quello che si è letto in Rete è soltanto fanta-gossip: un retroscena che non avrebbe alcun fondamento di verità. Perché un amico del calciatore, che chiede l’anonimato, svela: "Il matrimonio di Ibra e sua moglie è felicissimo. Nessuna crisi".



Insomma, una versione dei fatti supportata anche dai racconti da altri amici della coppia, che si trova in vacanza in Costa Smeralda (Sardegna). Con la Leotta, conosciuta sul set di uno spot per prodotti da fitness, ci sarebbe solo una bella amicizia. Nulla di più. "Roba da metterci la mano sul fuoco”, sussurra un altro amico di Ibra. Helena Seger e Ibrahimovic sono sposati dal 2000 (lei ha 11 anni più del marito). La coppia non si è mai mollata in questi anni ed ha due figli: Maximilian e Vincent.

