Charles Leclerc, il team radio della resa Ferrari: "Non posso...", tristezza infinita

“Non posso fare più di così”. Uno sconsolato Charles Leclerc nel suo team radio finale segna la resa totale della Ferrari, troppo lenta per competere persino per un posto tra i primi dieci. Le Rosse partiranno dalla settima fila nel Gran Premio del Belgio, che un anno fa invece le aveva viste scattare davanti a tutte: ma ormai quella vettura è un lontano ricordo, adesso a Maranello sono pieni di problemi e apparentemente senza soluzione alcuna. Non resta che soffrire, sperando che queste umiliazioni finiscano presto: l’eliminazione di entrambi i piloti in Q2 non solo è un record negativo, ma dimostra anche come la macchina renda Leclerc e Vettel assolutamente impotenti. Fa infatti riflettere che uno come il monegasco nel team radio abbia confermato di aver dato tutto eppure non è riuscito ad ottenere un piazzamento migliore della 13esima posizione. E quindi non resta che l’amarezza mista alla consapevolezza che quella di domani sarà un’altra gara infernale con ben poche speranze di ottenere un risultato lusinghiero.

“Non era mai successo”. Ferrari oltre l'umiliazione: Leclerc-Vettel, record impensabile

