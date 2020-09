Psg ufficialmente un focolaio: anche Icardi, Marquinhos e Navas positivi al coronavirus

04 settembre 2020 a

a

a

Il Paris Saint-Germain è ufficialmente un focolaio: non soltanto Neymar, Angel di Maria e Leandro Paredes. Gli ultimi tamponi per il coronavirus effettuati tra i giocatori della squadra finalista nell'ultima Champions League parlano chiaro: tre nuovi positivi al Psg, costretti ora a seguire il protocollo sanitario. Si tratta di Mauro Icardi, l'ex Inter, dunque il difensore brasiliano Marquinhos (che avverte i sintomi del Covid-19 da due giorni) e infine il portiere Keylor Navas. L'ex giocatore della Roma si trovava a Ibiza insieme a Neymar, Di Maria e Paredes: quasi sicuro che il contagio, dunque, si avvenuto alla Baleari, dove era presente anche Marco Verratti, risultato però negativo al tampone. Un caso, quello del Psg, piuttosto emblematico e che dimostra in modo lampante come la stagione calcistica che sta per inziare potrebbe dover fare i conti con grandi, grandissime difficoltà legate alla pandemia.

Wanda Nara, grosso problema con il Lato B. L'abito (strizzatissimo) è una seconda pelle, il fondoschiena lo "sfonda" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.