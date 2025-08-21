Mauro Icardi, raptus violento: tira una testata a un tifoso

Mauro Icardi è tornato alla ribalta per uno spiacevole incidente accaduto a Istanbul. La stella argentina del Galatasaray si è ritrovata in mezzo alla folla all'uscita di un locale a Istanbul con la sua fidanzata China Suarez ei loro figli. Sopraffatto dall'attenzione, Icardi avrebbe dato una testata a un tifoso turco. Salendo le scale del centro commerciale con la sua famiglia, Icardi è stato travolto dall'affetto dei fan, che hanno gareggiato tra loro per farsi scattare una foto e chiedere autografi all'attaccante.

Trovatosi all'improvviso tra la folla, l'ex nerazzurro se l'è presa in particolare con un tifoso del Galatasaray che di tutta risposta si è visto rifilare dall'argentino una testata. Il video, diffuso dal sito turco 'Fanatik', è diventato presto virale sui social.

Icardi’nin izdihamda bir kişiye kafa attığı anın görüntüsü ortaya çıktı #icardi pic.twitter.com/MnpeCaofmN — Futbolmedyacom (@Futbolmedya) August 20, 2025

Più che per le prestazioni sul campo, l'ex capitano dell'Inter ha fatto molto parlare di sé per via della sua vita extra-calcistica. E’ stata molto chiacchierata la sua relazione con Wanda Nara, showgirl argentina nonché sua ex procuratrice. La coppia è stata sposata dal 2014 fino al 2024, quando c'è stata la travagliata separazione. i due hanno avuto due figlie: Francesca e Isabella. Ora l'attaccante argentino è fidanzato con María Eugenia Suárez, nota come China Suárez, cantante e attrice 33enne di Buenos Aires.