Lautaro Martinez, altro assalto del Barcellona: "Agenti del Toro a Milano per parlare con l'Inter"

07 settembre 2020 a

a

a

Occhio, Inter: il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez, vecchio pallino blaugrana. Secondo quanto rivelato dallo spagnolo Sport, infatti, gli agenti del Toro sono attesi in settimana a Milano a cui riveleranno le intenzioni del Barcellona. Il club offre 65 milioni più un giocatore, offerta ritenuta bassa dall'Inter, che vuole 85 milioni cash. Due mesi dopo, insomma, le distanze restano le stesse (anche perché i giocatori messi sul piatto dal Barcellona, a partire da Firpo, non piacciono granché ad Antonio Conte e Beppe Marotta). Lautaro, da par suo, non spinge per andare via, ma certo un ritocco all'ingaggio all'Inter renderebbe il tutto più semplice. Insomma, meglio fare sempre attenzione al Barcellona, un club il cui interesse è in grado di lusingare qualunque giocatore di calcio del pianeta.

"Meglio se sto zitto su Messi. Quando andrà via il Barça vincerà anche senza di lui". La bomba di Luis Enrique contro la Pulce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.