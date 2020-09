Cristiano Ronaldo, banana e mascherina: i due video che imbarazzano il fuoriclasse della Juventus

07 settembre 2020 a

Cristiano Ronaldo in tribuna per assistere a Portogallo-Croazia è stato richiamato da un'addetta Uefa in quanto non indossava la mascherina. Il 35enne di Funchal l'ha poi indossata senza battere ciglio. C'è anche il video che mostra proprio il momento in cui un'addetta dello staff Uefa si avvicina all'attaccante della Juventus per chiedergli la cortesia di indossare la mascherina. Eccolo:

In un altro video si vede invece il portoghese sbucciare una banana per poi farla cadere per terra. Il calciatore non riuscendo a recuperare il frutto lo lascia lì, senza curarsene né avvertire qualcuno per cercare di ripulire. Due comportamenti non propriamente consoni per uno come CR7. Il calciatore era in tribuna per via di un'infezione al piede dovuta ad una puntura d'ape e per la quale si sta sottoponendo ad una piccola cura antibiotica, ma già domani dovrebbe essere in campo nella sfida contro la Svezia.

