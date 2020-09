Luis Suarez, ci siamo? In Umbria per il passaporto, a un passo dalla Juventus

11 settembre 2020 a

a

a

Luis Suarez interessa sempre alla Juventus. C'è anche l'Atletico Madrid che non molla e sfida i bianconeri mettendo sul piatto Alvaro Morata, che piace a Pirlo e alla dirigenza juventina. Ma l'obiettivo principale rimane Suarez. Affinché, però, si sblocchi la trattativa è necessario che il Pistolero possa ottenere il passaporto italiano e diventare così comunitario. Per far ciò ci sarà bisogno di un esame di italiano da sostenere nel nostro Paese.

Juventus, congelata la trattativa con Luis Suarez: i bianconeri monitorano un altro big

Suarez aveva, qualche anno fa, avviato le pratiche per essere italiano ma poi tutto si era fermato. Ora lo attende un banco e dei professori. Secondo La Gazzetta dello Sport, Luis potrebbe presentarsi tra martedì e giovedì prossimi a Perugia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.