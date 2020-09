Luis Suarez a un passo dalla Juventus, c'è l'accordo: ecco la cifra-bomba dell'ingaggio

05 settembre 2020 a

a

a

"Luis Suarez è a un passo dalla Juventus. Tratta col Barcellona la rescissione del contratto, poi si legherà ai bianconeri con un biennale da 10 milioni netti a stagione, con opzione di rinnovo per il terzo anno". Lo scrive Marca, secondo cui l'uruguiano sarebbe vicinissimo alla corte di Andrea Pirlo, un'operazione favorita anche dal regime fiscale vigente in Italia, che permetterebbe alla società di avere un'importante riduzione delle tasse sullo stipendio lordo.

Luis Suarez alla Juventus, sorpasso su Dzeko: indiscrezione-bomba da Barcellona, la "chiave fiscale"

Regime fiscale che favorisce l'aumento netto per il calciatore.ed è per questo motivo che Suarez stà cercando di rescindere il proprio contratto con i blaugrana, dai quali pretenderebbe una ricca buonuscita, mentre i catalani, dal canto loro, vorrebbe un pagamento, per quanto simbolico, da parte della Juventus prima di concedere il nulla osta al trasferimento. Ma dalla Spagna già si parla di fumata bianca imminente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.