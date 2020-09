Juventus, rosso in bilancio per 71 milioni. Andrea Agnelli, terzo deficit di fila: coronavirus, Champions e mercato, impatto pesante

11 settembre 2020 a

Perdita di 71,4 milioni di euro per la Juventus: sul bilancio 2019-20 pesano come macigni l'emergenza coronavirus e il lockdown di tre mesi, che ha raso al suolo le entrate derivanti dai match, e le delusioni in Champions League che si traducono in guadagni mancati. Per il club di Andrea Agnelli è il terzo deficit di fila, dopo i -19 milioni del 2017-18 e i -40 del 2018-19. Insomma, i conti continuano a peggiorare e forse non è un caso che questo coincida con il "grande passo" in sede di mercato, l'acquisto clamoroso di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2018.

Il cda presieduto da Agnelli, riunitosi oggi, ha comunque dato l’ok al bilancio che verrà approvato dai soci nell'assemblea di ottobre. Anche il fatturato, al lordo delle plusvalenze, è in calo rispetto al 2019-19: 573,4 milioni contro i 621,4 milioni dello scorso esercizio, a causa del coronavirus. Il risparmio di 90 milioni sugli stipendi dei calciatori, tagliati durante il lockdown, non basta a tenere a galla una gestione su cui grava anche l'ombra di scelte sbagliate nell'ultima sessione di mercato estivo, con giocatori come Danilo, Rabiot e Ramsey che oltre a rendere poco sul campo hanno aggravato il monte ingaggi. Alla luce di tutto questo, anche il bilancio 2020-21 è previsto in perdita dagli amministratori.

