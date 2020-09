Valentino Rossi, il viagra funziona: MotoGp a Misano, vola nelle libere. "Un po' di energia per un vecchietto"

12 settembre 2020 a

La "pillolina di viagra" funziona. Valentino Rossi show nella terza sessione di Libere al Gp di San Marino, sul circuito di casa di Misano. Il pilota della Yamaha ha sfoggiato un casco con una nuova provocatoria livrea, la pillola blu su sfondo bianco, perché come spiega il designer Drudi per affrontare le due gare ravvicinate serve "tutta l'energia possibile per un vecchietto come Valentino". Scaramantico e fortunato: il Dottore, 41 anni suonati, è davanti a tutti precedendo il compagno di scuderia Maverick Vinales (a 0"075) e Fabio Quartararo, pilota francese in testa al mondiale di MotoGp (a 0"100). Non c'era invece il britannico Cal Crutchlow, su Honda Lcr, ancora alle prese con l'intervento al braccio per sindrome compartimentale.

