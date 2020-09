Arturo Vidal all'Inter, la conferma del Barcellona: "Lo stiamo cedendo", accordo sull'indennizzo

15 settembre 2020 a

a

a

“Lo stiamo cedendo. Ne approfitto per ringraziarlo per quel che ci ha dato in questi anni”. Il ds Ramon Planes esce alla scoperto e conferma l’addio al Barcellona di Arturo Vidal, il cui arrivo a Milano è ormai questione di ore. Tutto fatto con l’Inter, che lo ha voluto fortemente per accontentare Antonio Conte, che aveva cercato il suo pupillo già un estate fa e anche a gennaio, ma senza successo. Stavolta tutto è andato per il meglio ed è stato trovato anche l’accordo economico: al Barcellona andranno 500mila euro più bonus come indennizzo per liberare Vidal, che però aspetta ancora la buonuscita promessa dai blaugrana (ammonta a circa 3 milioni). Il centrocampista cileno è in attesa di partire per Milano per visite e firme di rito, ma prima di raggiungere i nuovi compagni nerazzurri restano da sistemare gli ultimi dettagli burocratici.

"Colpa della quarantena". Rafael Leao confessa, il Milan non smentisce: l'ultimo grosso guaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.