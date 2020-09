Arturo Vidal a sorpresa si allena ancora con il Barcellona: doccia gelata per l'Inter? Forse no...

16 settembre 2020 a

Arturo Vidal sembrava essere vicino all'Inter. Ieri si è congedato dai compagni del Barcellona, convinto di accingersi a prendere, in tempi brevissimi, un volo per Milano per intraprendere la nuova avventura interista, ma invece oggi era di nuovo a lavorare con la divisa d'allenamento del Barça. Il cileno tra la sorpresa generale, si è ripresentato nuovamente ai cancelli della cittadella sportiva di Sant Joan Despí, per allenarsi e perfezionare la condizione fisica in attesa di capire quando potrà davvero lasciare Barcellona e vestirsi di nerazzurro.

"Lo stiamo cedendo". Vidal-Inter, tutto fatto: la conferma del Barça, accordo sull'indennizzo

I tempi del trasferimento, secondo il Corriere dello Sport, si prolungano più del previsto, sebbene nessuno metta più in dubbio l'esito della trattativa per l'Inter. Prima, però, c’è da sistemare Godin a Cagliari, poi si definiranno gli ultimissimi dettagli e sarà dato, finalmente, il via libera a viaggio, visite mediche e al firma su un biennale.

