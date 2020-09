Emilia Romagna, trionfa Vinales su Mir. Cadono Bagnaia e Rossi, che occasione sprecata

20 settembre 2020 a

a

a

Maverick Vinales ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per la classe MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto la Suzuki di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Qaurtararo. Quarta piazza per la KTM di Pol Espargaro, che sale però sul podio al posto di Quartararo, per una penalità di 3 secondi. Per Vinales si tratta dell'ottava vittoria nella classe regina, la prima dopo Sepang 2019. Gara da dimenticare per gli italiani: Valentino Rossi è uscito di scena nelle prime battute, Pecco Bagnaia si è ritirato al 21° giro mentre era al comando. Andrea Dovizioso, ottavo, è il migliore degli italiani, subito davanti a Franco Morbidelli, penalizzato da una scivolata subito dopo la partenza di Aleix Espargaro co l'Aprilia. Ora la classifica è cortissima con Dovizioso leader con 84 punti, seguito da Vinales e Quartararo con 83. Mir quarto a 80 punti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.