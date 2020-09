Juventus, il fallo di mano di Bonucci in area? Ecco cosa dicono le nuove regole

21 settembre 2020 a

Polemiche per il fallo di mano in area sampdoriana di Leonardo Bonucci durante la sfida del posticipo serale tra Juventus e Sampdoria. L'arbitro Piccinini conferma quello che il capo degli arbitri, Rizzoli, aveva detto alla vigilia dell'inizio del campionato su falli di mano in area. Quest’anno, quei rigori a pioggia che si sono visti fino a un mese e mezzo fa non si dovrebbero vedere più. Servono conferme più probanti che il vento sia cambiato davvero, scrive il Corriere dello Sport, ma l'andazzo generale sembrsa essere quello: anche il fallo di mano di Bruno Alves del Parma nella sfida contro il Napoli non è stato fischiato dall'arbitro Mariani. Il rischio però sarà di passare da un estremo all’altro.

In area bianconera, Bonazzoli tocca il pallone che finisce sul braccio sinistro di Bonucci molto largo. Fino al 2 agosto non si sarebbe discusso, rigore sempre. Ieri la distanza pallone-braccio (minima), la posizione naturale delle braccia ("Non vogliamo i pinguini" ha detto Rizzoli) ha fatto in modo che l'arbitro Piccinini si adeguasse ai nuovi indirizzi.

