Edin Dzeko sbrocca con l'arbitro: "Sempre così con loro...", nel mirino i presunti aiutini alla Juventus

Edin Dzeko contro la Juventus era il giocatore sotto osservazione di tutti quanti. Il suo mancato passaggio alla Juventus, proprio alla vigilia della sfida contro i bianconeri, ha fatto molto discutere. Molti, ieri sera, hanno però apprezzato lo spirito con cui ha affrontato il match. Non è stata comunque una serata perfetta per un centravanti del suo calibro: il bosniaco si è divorato due gol a pochi metri da Szczesny. Due match point sprecati con la Roma in vantaggio, prima del pari di Ronaldo, che incidono sul risultato.

Una telecamera, scrive il Corriere dello Sport, lo ha seguito per tutto l'incontro: i gesti, i dialoghi, i rimproveri ai compagni ("Dai, Spina, più preciso!") e persino un siparietto con l’arbitro Di Bello ("Sempre così con loro, oh"), ha detto il bosniaco dopo una punizione non concessa. Come se il suo interesse e il suo impegno per la Roma non dovessero mai essere messi in discussione

