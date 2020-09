Fabio Caressa, Paolo Ziliani contro il conduttore per il caso Suarez: "Nascosto sotto al tappeto"

28 settembre 2020 a

La trasmissione di Fabio Caressa “Il Club” è sotto accusa. Il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, non ha digerito la scelta del conduttore di non approfondire la questione Suarez. "Al Club di Sky monta l’attesa per lo scabroso dibattito sull’inchiesta di Perugia (leggi esame di Suarez con ipotesi di corruzione). Lo spazzino Caressa nasconde sotto il tappeto la spazzatura evidenziata da Piccinini (caso Suarez-Juventus) e dà subito la parola a Del Piero chiedendogli della Lazio. Dal magico mondo di Sky è tutto. Linea allo studio", sentenzia Ziliani.

L'unico a parlare della vicenda è stato Sandro Piccinini che ha parlato di un errore nella Juve. "Ci hanno messo quindici giorni per capirlo, ed è un qualcosa di grave per una società come la Juve. Tutto ciò ha generato una serie di telefonate all'Università, anche se solo di cortesia, che hanno dato un segnale. La Juve ci teneva a questa pratica. Poteva non esserci nulla di scorretto, ma lo studio legale ha fatto una serie di telefonate che hanno fatto capire che la Juve ci teneva. E' stata una leggerezza della quale Andrea Agnelli dovrebbe chiedere conto, perché ci va di mezzo l'immagine di tutta la Juve", ha concluso.

