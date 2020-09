Andrea Agnelli a Casa Milan con Steven Zhang: si cerca l'accordo sui diritti tv per la Lega calcio

29 settembre 2020 a

Andrea Agnelli si è presentato a casa Milan. Al presidente della Juve si è poi aggiunto Steven Zhang, presidente dell'Inter. Sul tavolo in casa Milan avrebbero trovato il dossier riferito all'ingresso dei fondi nella Lega di serie A. L'ad del Milan, Ivan Gazidis, è d'accordo su questa strana intesa tra i tre club maggiori italiani. Sono tutti favorevoli all'iniziativa (cessione del 10% in cambio di un minimo garantito da 1,5 miliardi per i diritti televisivi del prossimo triennio 20'21-2023) ma hanno deciso di incontrarsi per affrontare temi specifici e negoziato alcuni dettagli dell'operazione entrata ormai nella fase esecutiva.

Venerdì infatti, scrive il Giornale, i due fondi scelti dall'advisor della Lega di serie A Lazard, devono illustrare le rispettive proposte; una settimana dopo, venerdì 9 ottobre, l'assemblea dei presidenti è chiamata ad esprimere il parere definitivo per dare inizio all'avventura che sarà comunque una rivoluzione rispetto ai precedenti in materia. Le perdite per le società infatti hanno raggiunto quota 500 milioni.

