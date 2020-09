Serie A, la Lega calcio valuta la sospensione del torneo: ma c'è un'altra ipotesi

29 settembre 2020 a

Una sospensione del campionato di calcio di Serie A per due settimane, grazie anche alla pausa per le nazionali prevista dal 5 al 13 ottobre che farebbe saltare soltanto un turno, oppure stop degli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi, quindi Genoa-Torino di sabato prossimo. Sarebbero queste, secondo quanto il Corriere della Sera, le opzioni sul tavolo della Lega di serie A in attesa dei tamponi dei giocatori del Napoli.

Coronavirus, focolaio choc dopo Napoli-Genoa: si blocca tutta la Serie A?

La questione viene seguito anche dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il quale però ha chiarito come le regole siano già "contenute nello stesso protocollo che la Lega ha proposto e poi approvato con le modifiche suggerite dal Comitato tecnico scientifici". Saranno quindi i vertici del calcio a prendere le decisioni sul da farsi. Tutto questo in attesa degli esiti dei tamponi in casa Napoli, ultimo avversario del Genoa in campionato.

