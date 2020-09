Max Biaggi, l'ultima sfida: nel 2021 (a 50 anni) ancora in SuperBike?

29 settembre 2020 a

Max Biaggi sta correndo verso i 50 anni (nel 2021), in pista se la cava ancora alla grande. Così ha provato mezza giornata dopo il MotoGp della Catalogna Biaggi e l'Aprilia (di cui lui è l'ambasciatore nel mondo) si sono presi il circuito di Barcellona per un test ufficiale con la RSV4-X. Biaggi ha girato forte, mettendo in fila tempi da fare invidia alla SBK, avvicinandosi a numeri da MotoGp. E se non fosse per l'età e per quell'incidente che poteva essertgli fatale in pista un paio di anni fa un pensierino a lui lo farebbe più che volentieri. E comunque lo sta facendo, quel pensiero. Biaggi, però, ieri si è voluto divertire. E basta, scrive il Giorno.

In Aprilia comunquesi pensa al 2021 sia un anno segnato dalle incertezza e da una prospettiva che vede l'azienda italiana troppo lontana dalla crescita e dai risultati delle concorrenti. E che potrebbe assecondare i pensieri di rientro di Max Biaggi. In attesa del prossimo test.

