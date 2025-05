Ronaldo, il Fenomeno in condizioni pietose: non si regge in piedi

Ancora vittima dell’alcol, che ha distrutto la sua carriera dopo il ritiro dai campi. Ronaldo “il Fenomeno” è stato pizzicato fuori da un locale di Madrid vistosamente ubriaco, mentre ondeggia e tiene gli occhi socchiusi. A riguardo, i tifosi del Real Valladolid lo hanno messo al centro delle critiche, considerando che il brasiliano detiene il patrimonio societario di maggioranza. La colpa, oltre alla sbornia, è non essere stato attaccato alla squadra, retrocessa nella seconda divisione spagnola. Nell’ultima partita del Valladolid, l’ex Inter e Real ha scelto però di non vedere la sua squadra, ma di cenare in un ristorante con alcuni dei suoi stretti collaboratori e soci. Nel video di un utente, lo si vede in condizioni pietose.

Dopo le immagini emerse sui social, in una nota del gruppo ufficiale del tifo del Valladolid Ronaldo è stato preso di mira: "Questo è l'attuale presidente e azionista di maggioranza del Real Valladolid” Hanno diffuso questo video sui social media, presumibilmente di ieri, mentre il club di cui è proprietario stava scrivendo la storia in quel momento, perdendo 8 partite di fila per la prima volta in quasi 100 anni. Questa è la sua eredità e ciò che lo preoccupa. Lasciate che la sua immagine sia visibile in tutto il mondo. La nostra vera Valladolid non sta morendo, sta venendo uccisa, e ogni giorno che passa senza una vendita, il buco diventa più profondo”.