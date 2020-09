Roland Garros, Wawrinka e Koepfer terrorizzati: match interrotto da un boato, il jet sfonda il muro del suono

30 settembre 2020 a

Paura a Parigi, dove un aereo ha rotto il muro del suono. Il forte boato è stato sentito in tutta la regione dell'Ile-de-France ed è stato avvertito anche dai tennisti Wawrinka e Koepfer che stavano giocando una partita del torneo Roland Garros. Quella che era sembrata una vera e propria esplosione ha gettato nel panico i cittadini francesi, che pensavano di essere ripiombati nell'incubo terrorismo, soprattutto dopo l'attentato di qualche giorno fa, a pochi passi dall'ex sede di Charlie Hebdo, con due persone rimaste ferite.

La Prefettura di Parigi, però, è subito intervenuta per rassicurare la capitale. Su Twitter ha scritto: "Si è sentito un rumore molto forte a Parigi e nella regione parigina. Non c'è nessuna esplosione, è un jet da combattimento che ha attraversato il muro del suono. Non ingombrare le linee di emergenza!".

