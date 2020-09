Serie A, l'Inter massacra il Benevento ma balla in difesa. Primi tre punti dello Spezia

30 settembre 2020 a

Un massacro. Solo così si può definire il 5-2 che l’Inter ha inflitto al Benevento nel recupero della prima giornata di Serie A. Dopo il 4-3 da brividi con la Fiorentina, Antonio Conte ha fatto subito turnover e ha avuto ragione, perché la squadra mandata in campo ha fatto di un sol boccone gli avversari: sono bastati 30 secondi per un lancio di Kolarov, una sgroppata sulla destra di Hakimi e il gol di Lukaku. Poi prima della mezz’ora sono arrivate la rete di Gagliardini e la doppietta del belga. Sul 3-0 c’è stato un piccolo passaggio a vuoto e il Benevento ne ha approfittato con Caprari, ma la partita non è mai stata riaperta perché Hakimi al 42’ ha fatto 4-1. Nella ripresa c’è stato tempo anche per un gol di Lautaro Martinez, al quale sono bastati appena 6 minuti dall’ingresso in campo per timbrare il cartellino. Poi nel finale il Benevento è riuscito a fare 5-2 grazie alla doppietta di Caprari, ma la sostanza non è cambiata: l’Inter resta a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Nel frattempo a Udine sono arrivati i primi tre punti in Serie A per il neopromosso Spezia, che ha avuto la meglio sui friulani per 2-0: decisiva la doppietta di Galabinov, che aveva già fatto centro nel 4-1 subito dal Sassuolo. I liguri sono pure rimasti in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Terzi, arrivata quando mancavano circa 25 minuti: l’Udinese non è però riuscito a trovare la via del pareggio, anzi ha incassato il raddoppio a tempo scaduto e quindi la seconda sconfitta, dopo quella all’esordio contro il Verona.

